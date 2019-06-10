Законопроект о выплатах за уход за инвалидами I группы внесен в Госдуму

Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о повышенных выплатах за уход за инвалидом I группы внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Для обеспечения инвалиду I группы полноценного ухода в привычных для него условиях проживания предлагается предоставить неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Отметим, что с 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1200 рублей и ее индексация не предусмотрена.

«Уход за таким инвалидом крайне сложен и осуществляется в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, как правило, членами семьи, оставившими свою работу. Получение инвалидом I группы полноценного ухода на дому со стороны социальных работников не представляется возможным», — отметил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

На выплаты не смогут претендовать ухаживающие за инвалидами с детства I группы, так как с 1 июля 2019 года они и так будут получать компенсации в размере 10 тыс. рублей.

Финансирование расходов предполагается за счет средств федерального бюджета.