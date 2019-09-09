Москва, , 15:36 — REGNUM Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва. За неё отдали голоса 23% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался Санкт-Петербург (10%), третье и четвертое поделили Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 6%). Также красивых женщин можно встретить в Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Самаре (по 5%), в Краснодаре и Сочи (по 4%).

Также в Топ-20 городов России с самыми красивыми женщинами вошли Омск, Уфа (по 4%), Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород (по 3%), Иркутск, Пермь (по 3%), Севастополь, Ялта (по 2%).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября ежегодно отмечается Международный день красоты (International Beauty Day). Его учредил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО.

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