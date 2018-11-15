Назван лучший город России для философского туризма

Москва, , 10:17 — REGNUM Город в Российской Федерации, который считается лучшим для философских (интеллектуальных) путешествий, определили туристы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

«Рейтинг подготовлен путём опроса туристов в соцсетях», — говорится в сообщении.

Так, город Санкт-Петербург, за который проголосовали 48% респондентов, оказался на первом месте рейтинга. Второе место по итогам исследования заняла Москва (11% туристов), третье — Екатеринбург (9% голосов) и Пермь (9% голосов).

В топ-5 лучших городов России для философского туризма также попала Казань (8%).

Отмечается, что путешествия и экскурсии для ознакомления с культурным и духовным наследием посещаемых мест называют философским или интеллектуальным туризмом.

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