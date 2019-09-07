Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) попала в Книгу рекордов Гиннеса за нестандартное достижение: её комментарий на форуме Reddit был признан самым непопулярным в мире. Об этом 7 сентября сообщил портал Game Rant.

На одной из самых популярных площадок в сети сотрудник EA разместил комментарий, в котором он попытался объяснить, почему разработчики решили заблокировать Дарта Вейдера в игре Star Wars Battlefront 2. Фанатам известной вселенной он показался настолько неубедительным, что они поставили публикации более 683 тыс. «минусов» (отрицательных оценок).

Стоит отметить, что на этот момент запись имеет около 668 тыс. «минусов», по мнению издания, это произошло по той причине, что администрация Reddit заблокировала часть учетных записей, подозревая их в «накрутке».

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Напомним, в Star Wars Battlefront 2 разблокировать Дарта Вейдера можно только при помощи лутбоксов (виртуальный предмет, при помощи которого игрок получает различные игровые ценности). Сотрудник ЕА попытался объяснить геймерам, что таким образом компания хотела повысить ценность разблокированного персонажа.

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