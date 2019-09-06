Москва, 6 сентября 2019, 12:49 — REGNUM Основной версией нападения на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой является ограбление, сообщает 6 сентября Интерфакс со ссылкой на источник.
Отмечается, что в ночь на 6 сентября неизвестный злоумышленник проник в дом Памфиловой, который находится в Подмосковье, после чего несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
"Основной версией следствия является нападение с целью ограбления», — сообщает издание.
В настоящее время правоохранители ведут поиск злоумышленника. Руководство МВД РФ взяло дело на контроль.
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