Лос-Анджелес, США, , 10:17 — REGNUM Звезда кинокомиксов Marvel Джереми Реннер решил закрыть свое приложение из-за нашествия «троллей». Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актер опубликовал в приложении прощальное сообщение, заявив, что за его закрытие фанаты должны благодарить некоторых чересчур «умных людей», которые в созданных профилях выдавали себя за Реннера. Звезда «Мстителей» попросил компанию EscapeX, занимавшуюся разработкой, немедленно закрыть приложение и предоставить возмещение всем пользователям, которые приобрели платный контент за последние 90 дней.

«То, что было задумано как место, где фанаты могли бы общаться друг с другом превратилось в место, которое мне ненавистно, с чем я не собираюсь мириться», — написал Реннер.

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Напомним, собственное приложение Джереми Реннер запустил в 2017 году. Предполагалось, что оно станет порталом, на котором фанаты смогут просматривать фотографии и видео с актером, комментировать его личные публикации и приобретать «звезды» для повышения вероятности возможного общения с кумиром.

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