Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Студия Marvel представила ещё не всех звезд — участников и главных героев предстоящего кинокомикса «Вечные». Об этом 4 сентября сообщил портал Screen Rant.

Об этом журналистам рассказал звезда сериала «Игра престолов» и участник проекта Ричард Мэдден. Он сообщил: есть еще несколько актеров, которые вошли в состав будущей картины, Э и добавил, что когда их имена объявят, то это будет настоящим «сумасшествием».

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Напомним, снимает новую картину киновселенной Marvel режиссер Хлоя Чжао («Наездник»). Премьера кинокомикса запланирована на ноябрь 2020 года.

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