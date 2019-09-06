Армянск, Крым, , 09:28 — REGNUM По сравнению с прошлым годом экологическая ситуация в крымском городе Армянске, в котором работает химзавод «Титан», улучшилась — угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Критических значений концентрации серной кислоты в кислотонакопителе в 12% мы не достигали, было 8−10%. В отдельные жаркие дни действительно был запах, и мы реагировали на каждое обращение, поступавшее от жителей: выезжала рабочая группа, проводили замеры», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Армянске зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.

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