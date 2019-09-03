Симферополь, , 16:29 — REGNUM От жителей крымского Армянска не поступало жалоб на состояние здоровья после выбросов хлористого водорода. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

«У Роспотребнадзора нет информации, что кто-то пострадал или есть угроза здоровью населению», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2019 года в атмосфере Армянска зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода.

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