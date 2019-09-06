Алексеевка, Белгородская область, 6 сентября 2019, 08:56 — REGNUM Колония, где отбывают наказание за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, поддерживает ходатайство игроков об условно-досрочном освобождении.
Об это сообщил адвокат отбывающих наказание в исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область) футболистов, его слова приводит ТАСС.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 августа, отбывающие наказание футболисты Кокорин и Мамаев подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Позднее стало известно, что суд рассмотрит данное дело 6 сентября, и что рассмотрение пройдет без участия потерпевших.