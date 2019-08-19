Москва, , 14:54 — REGNUM

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассмотрит суд в Белгородской области. Об этом 19 августа сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что заседание по делу назначено на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что срок заключения Мамаева истечёт 6 ноября 2019 года, а Кокорин останется в колонии на один месяц дольше — до 7 декабря.

Напомним, 8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, а также его брат Кирилл, и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух драках в Москве. В мае 2019 года братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения, а Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.