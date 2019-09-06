Париж, , 08:17 — REGNUM Представители французской PR-компании Interface Tourism Group выразили готовность сформировать эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана. Об этом 5 сентября сообщили в государственном комитете Узбекистана по развитию туризма.

5 сентября временной исполняющий обязанности председателя Госкомтуризма Узбекистана Абдулазиз Аккулов встретился во Франции с руководителем Interface Tourism Group Гаел де Ла Порте.

Стороны договорились, что французская копания разработает PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, а также проведение различных мероприятий в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2019 года в Узбекистане создано 295 новых туристических организаций, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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