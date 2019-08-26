Ташкент, , 14:37 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года в Узбекистане создано 295 новых туристических организаций, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя государственного комитета республики по развитию туризма Абдулазиз Аккулов на пленарном заседании сената, сообщает 26 августа издание UzDaily.

По его словам, за отчетный период в Узбекистане создано 526 новых гостевых домов, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Первый заместитель министра транспорта Ильхом Махкамов и министр культуры Бахтиер Сайфуллаев рассказали сенаторам о реформах, направленных на развитие туризма в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, для развития внутреннего туризма в гостиницах Узбекистана с 26 августа по 5 сентября введены скидки от 5 до 50%. В рамках празднования Дня независимости в республике также вводятся скидки на авиасообщение и пассажирские поезда.

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