Москва, , 11:27 — REGNUM В ряде регионов России ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, 6 и 7 сентября в Поволжье и Оренбургской области температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов, а в Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — до минус двух.

В Красноярском крае прогнозируются заморозки до минус двух градусов, в Магаданской области ночью ожидается до — 10 градусов. Вместе с тем, отметила синоптик, в европейскую часть страны придет летнее тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сегодня, 5 сентября, ожидается до +20 градусов. Также в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, на юго-востоке — умеренный. Ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с. Ночью на 6 сентября синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла.

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