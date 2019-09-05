Москва, , 07:19 — REGNUM В Москве 5 сентября ожидается облачная погода и дождь, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в дневное время составит от 18 до 20 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь. Направления ветра в течение дня изменятся, однако его скорость не превысит 7 м/с.

По данным на 5:00, в Москве на станции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15,2 градуса тепла. Влажность воздуха составляет 94%. Скорость ветра — 1 м/с.

Ночью на 6 сентября синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве метеорологи прогнозировали сильный дождь до вечера 5 сентября.

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