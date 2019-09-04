Закаменск, Бурятия, , 15:30 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии вынесли приговор оперативникам, которых обвиняли в пытках задержанных. Как сообщили в правозащитной организации «Зона права», бывшие правоохранители получили условные сроки.

В конце сентября со склада в городе Закаменске была похищена крупная партия кедрового ореха. Подозрение сотрудников пало на двух местных жителей, которые были доставлены в отдел полиции, где к ним применили незаконные методы дознания. В частности, по данным правозащитников, им на голову надевали пакет, водили ёршиком для чистки туалета по лицу.

Чуть позже оба задержанных обратились в правоохранительные органы с заявлением о превышении полицейскими должностных полномочий. Было возбуждено уголовное дело.

В результате суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и специальных средств. Начальник отделения угрозыска ОМВД района получил 4 года лишения свободы условно. А его подчиненных приговорили к 4,5 годам и 4 годам и 4 месяцам условно соответственно. Им также запретили работать правоохранительных органах на срок от 2 до 2,5 лет.

«Прокуратура и «Зона права», представляющая интересы потерпевшей стороны, намерены обжаловать мягкий приговор», — сообщили в организации.

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