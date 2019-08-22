Нальчик, , 11:43 — REGNUM

Отделение по расследованию особо важных дел СК Кабардино-Балкарии возьмётся за уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска (УУР) МВД республики, подозреваемого в пытках жителя Нальчика Рустама Кучменова. Следователь Азамат Макоев, который ранее прекратил это уголовное дело, отстранён от его расследования, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе комитета против пыток.

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В середине декабря 2017 года Кучменов обратился в северокавказское отделение комитета за юридической помощью. Он рассказал, что 2 июня того же года к нему в квартиру ворвались вооружённые полицейские. Правоохранители, по его словам, без объяснения причин сковали его руки наручниками, надели на голову полиэтиленовый пакет и увезли в УУР МВД Кабардино-Балкарии. Там от него стали требовать признаться в совершении кражи и написать явку с повинной.

После того, как Кучменов отказался себя оговорить, полицейские связали ему руки и ноги скотчем, а к телу прикрепили проволоку на металлических прищепках. При этом один из сотрудников прижимал его голову ногой к полу, а другой удерживал за ноги.

«Я начал им говорить, что после того, как я попал в аварию, у меня установлена металлоконструкция, фиксирующая шейные позвонки. В ответ один из полицейских лишь сильнее навалился всей массой тела на мою шею», — вспоминает Кучменов.

Как рассказал мужчина, затем правоохранители стали пытать его, применяя аппарат, вырабатывающий ток. Через некоторое время, по словам мужчины, его перевели в другой кабинет, дали закурить и попить воды. Однако вскоре пытки продолжились.

«Один из полицейских потребовал от меня признаться в совершении кражи, и после того, как я отказался это сделать, он воткнул мне два раза шило в бедро. Позднее, уже в ходе допроса, сотрудник полиции при следователе и адвокате ударил меня по лицу», — рассказал Кучменов правозащитникам. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении нескольких краж.

В июне 2017 года потерпевший обратился в Следственный комитет с заявлением о применении к нему насилия и пыток током. В июле против начальника отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР МВД Кабардино-Балкарии Анзора Ашхотова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

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Однако Ашхотов не был отстранён от службы, несмотря на обращения правозащитников к руководству МВД региона. В январе 2019 года расследование дела против полицейского было приостановлено, а в июле — и вовсе прекращено.

Следователь Макоев пришёл к выводу, что проведенными следственными мероприятиями и заключениями судебных экспертиз установить факт совершения противоправных действий Ашхотовым в отношении Кучменова не представилось возможным. Также, по мнению следователя, потерпевший пожаловался на пытки, чтобы избежать уголовной ответственности.

На днях, 20 августа, юристы комитета против пыток получили уведомление из следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии о том, что решение Макоева о прекращении уголовного дела отменено, а дело передано в отделение по расследованию особо важных дел республиканского управления.

«Надеемся, что следствие по делу будет вестись гораздо активнее и плодотворнее. Есть ещё, как минимум, семь сотрудников полиции, с которыми необходимо провести опознания, а также провести ряд следственных действий», — сказал юрист Магомед Аламов.

Кроме того, правозащитники намерены добиться привлечения следователя Азамата Макоева к дисциплинарной ответственности.

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