Оренбург, , 10:08 — REGNUM

В Оренбургской области УМВД назначило внутреннюю проверку по факту информации, появившейся в интернете о пытках элекрошокером со стороны сотрудников полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В региональном УМВД отметили, что к ним молодой человек, который утверждает, что его пытали полицейские, с заявлением не обращался.

Напомним, ранее пресс-служба Комитета против пыток распространила информацию, согласно ей 21-летний житель региона утверждает, что из него выбивали признательные показания в совершении преступления, которого он не совершал.

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