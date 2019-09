Загреб, , 16:03 — REGNUM Фанаты игровой серии Serious Sam заметили, что какое-то время не подававший признаков жизни фанатский проект Serious Sam Classics: Revolution вышел в Steam из раннего доступа. Сегодня игру может приобрести любой желающий.

Проект изначально представлял собой фанатскую разработку, которая должна была вдохнут новую жизнь в первый и второй эпизод популярного шутера. В какой-то момент его решила подхватить студия-создатель Croteam, пообещав поклонникам серии, что игра все-таки выйдет в продажу. В итоге разработчики соединили две игры в одну и сдержали обещание.

Напомним, релиз самой первой игры Serious Sam: The First Encounter состоялся в марте 2001 года. Она представляет собой шутер от первого лица, в котором геймерам предлагается истреблять орды монстров при помощи различного оружия.

