Вашингтон, , 08:43 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) предстоящей игры Negative Atmosphere. Ролик был опубликован 2 сентября на YouTube-канале студии Sunscorched.

Игра выполнена в жанре Survival Horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), многие геймеры сравнивают её с серией Dead Space. По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии. При этом одной из ее жертв стал искусственный интеллект корабля.

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Напомним, в основу Negative Atmosphere лег движок (базовая программа) Unreal Engine 4. Это будет игра с видом от третьего лица. Ожидается, что релиз игры состоится в 2019 году.

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