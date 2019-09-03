Москва, , 10:57 — REGNUM Более трети жителей России (38%) полагают, что угроза миру со стороны международного терроризма ослабляется. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Кто представляет террористическую угрозу для России — опрос

При этом 30% респондентов считают, что угроза усилилась, а 22%, что осталась примерно такой же.

Доля граждан РФ, отмечающих снижение уровня мировой угрозы со стороны международного терроризма, выросло с 14% в 2011 году до 38% в 2019 году

Тех граждан, кто отмечает значительное усиление угрозы терроризма, выросла с 9% в 2011 году до 15% в 2019 году.

Опрос проведен 31 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 53% жителей России уверены, что террористические атаки на страну и граждан маловероятны. 32% полагают, что возможны.

Ранее на данную тему: 82% граждан РФ верят, что власти защитят их от терактов: опрос

84% граждан РФ боятся новых терактов в стране: опрос