Москва, 3 сентября 2019, 10:57 — REGNUM Более трети жителей России (38%) полагают, что угроза миру со стороны международного терроризма ослабляется. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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При этом 30% респондентов считают, что угроза усилилась, а 22%, что осталась примерно такой же.
Доля граждан РФ, отмечающих снижение уровня мировой угрозы со стороны международного терроризма, выросло с 14% в 2011 году до 38% в 2019 году
Тех граждан, кто отмечает значительное усиление угрозы терроризма, выросла с 9% в 2011 году до 15% в 2019 году.
Опрос проведен 31 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, 53% жителей России уверены, что террористические атаки на страну и граждан маловероятны. 32% полагают, что возможны.
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