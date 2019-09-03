Москва, , 10:36 — REGNUM Больше половины жителей России (53%) уверены, что террористические атаки на страну и граждан маловероятны. 32% полагают, что возможны, твёрдо убеждены 3% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Террористическую угрозу для России, согласно опросу, представляют: США (15%), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (11%), исламские группировки (8%), украинские националисты (8%) и другие террористические организации (7%)

Не видит никакой террористической угрозы в отношении российских граждан почти каждый десятый опрошенный (8%)

Опрос проведен 31 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 82% жителей России считают, что власти страны смогут оградить население от возможных терактов.

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84% граждан РФ боятся новых терактов в стране: опрос