Токио, , 08:26 — REGNUM Известная японская компания Konami работает над видеоигрой для консолей, которая станет частью совершенно новой франшизы. Об этом 2 сентября сообщил портал VG247.

Все, что известно на сегодня об этой франшизе — это то, что она является «всемирно известной» и это не Metal Gear Solid и не Silent Hill. Руководитель подразделения компании в ЕС Масами Сасо заявил, что несмотря на появление новых игровых платформ Konami по-прежнему интересует рынок видеоигр для консолей.

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В марте 2019 года Konami отпраздновала 50-летний юбилей. За свою историю она выпустила множество популярных игр, в том числе таких, как Metal Gear, Yu-Gi-Oh!, Castlevania, Teenage Mutant Ninja Turtles и других.

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