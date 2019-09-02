Виннипег, Канада, , 13:42 — REGNUM Известный канадский разработчик видеоигр Алек Холовка покончил с собой после того, как его обвинила в сексуальном насилии его коллега Зои Куинн. Об этом сообщила в Twitter-публикации сестра Холовки.

Родственица мужчины отметила: несмотря на то, что Холовку поддержали многие кризисные центры, он принял такое решение. После этой новости многие геймеры атаковали аккаунт Куинн, назвав её «убийцей». Через какое-то время девушка удалила свой аккаунт.

Зои Куинн сообщила, что она начала строить отношения с одним из создателей популярной игры Night in the Woods вскоре после того, как попала в игровую индустрию. Она переехала к Холовке, который, как утверждает Куинн, вскоре после этого заставил её прекратить общение со знакомыми.

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Она также обвинила его в том, что он сам начал программировать игру, над которой она работала, не позволял покидать квартиру без него и принуждал к сексу. При этом она сообщила, что в этот период вместе с Холовкой она встречалась с другими людьми и молодой человек вел себя при этом вполне обычно. Многие геймеры не поверили её обвинениям и начали вступаться за Холовку, однако разработчику не удалось избежать травли.

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