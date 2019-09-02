Минск, , 14:54 — REGNUM Проживающие в Белоруссии граждане Китая поздравили китайский народ с 70-летием образования КНР. Об этом сообщает 2 сентября агентство «Синьхуа».

Акция прошла в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Её участники сфотографировались с красным транспарантом и маленькими флажками КНР в руках. Вместе они исполнили песню «Поющая Родина».

Главный государственный праздник Китая, день образования Китайской Народной Республики, отмечается ежегодно 1 октября. В 2019 году исполняется 70 лет со дня митинга на пекинской площади Тяньаньмэнь, в ходе которого Мао Цзедуном была провозглашена КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, создание особой экономической зоны «Великий камень» началось под Минском в 2015 году. В мае 2019 года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что к 2021 году китайско-белорусский индустриальный парк произведет продукцию на сумму не менее $1 млрд.

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