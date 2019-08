Вашингтон, , 10:23 — REGNUM

Две женщины обвинили автора музыки из видеоигры Skyrim Джереми Соула в сексуальном насилии. Об этом 28 августа сообщил портал Kotaku.

Одна из них является независимым разработчиком игр, а другая — певицей. Причем, первая обвинила Соула в непристойном сексуальном поведении, а вторая — в изнасиловании.

Музыкант отверг все обвинения, назвав заявление разработчика «возмутительным». Что касается обвинения со стороны вокалистки, то он сказал, что «не согласен с её точкой зрения».

Читайте также: Менеджер Ubisoft: модель Steam уже не отвечает реалиям распространения игр

Геймеры знают Джереми Соула не только по ставшей популярной музыке к игре Skyrim, но и по работе над музыкальным сопровождением онлайн-игры Guild Wars и проекта Stars Wars: Knights of the Old Republic. В марте 2013 года ему удалось собрать на платформе Kickstarter более $121,2 тыс. для выпуска нового альбома, однако он до сих пор его не выпустил.

Читайте ранее в этом сюжете: Харви Вайнштейн предстанет перед судом в Нью-Йорке

Читайте развитие сюжета: Darksiders 3 и Arkham Knight: названы игры сентября для подписчиков PS Plus