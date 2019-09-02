Симферополь, 2 сентября 2019, 09:36 — REGNUM В новом учебном году в школы Крыма пошли 208 тысяч школьников, первоклассников почти 24 тысячи. Об этом ИА REGNUM 2 сентября сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.
По словам чиновников, в одиннадцатый класс пошли учиться 9,9 тысячи школьников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова заявила, что в Крыму необходимо построить ещё пятнадцать школ, помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова.