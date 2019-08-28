Симферополь, 28 августа 2019, 15:51 — REGNUM
В Крыму необходимо построить ещё 15 школ, помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщила республиканский министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о дефиците школ заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, это стало причиной переполненных классов и проблемам с учебным оборудованием и материалами.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Севастополя сообщили о дефиците школ