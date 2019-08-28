Симферополь, , 15:51 — REGNUM

В Крыму необходимо построить ещё 15 школ, помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщила республиканский министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова.

«Нам требуется строительство минимум 15 новых школ. Это без ФЦП, то, что мы будем заявлять в национальные проекты. Сегодня мы заявили семь школ по 250 мест для сельской местности, из них на 2020 год нам дали деньги на одну школу — в Маловидном Бахчисарайского района», — отметила Гончарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о дефиците школ заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, это стало причиной переполненных классов и проблемам с учебным оборудованием и материалами.

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