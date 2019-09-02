Ванино, Хабаровский край, , 04:54 — REGNUM День знаний отмечают 2 сентября в свободном порту Ванино Хабаровского края. В крупнейшей школе порто-франко встретили 70 первоклассников. К занятиям приступили три профильных инженерных класса Сибирской угольной энергетической компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СПВ Ванино, День знаний Ольга Демиденко

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Самая большая школа Ванинского района, № 3, традиционно на торжественной линейке встретила новый учебный год. В активе школы — победы учащихся на региональных и Всероссийских олимпиадах, в том числе — на Всероссийской олимпиаде «Звезда». В этом году за парты сели три профильных инженерных класса дочерней компании СУЭК — балкерного терминала АО «Дальтрансуголь». Социальный проект начинался с одного класса, теперь их три, а дирекция школы получает благодарности за выпускников от руководства ведущих вузов России. Задуманный как проект по подготовке инженерных кадров компании «Дальтрансуголь», СУЭК-класс давно перешагнул эти границы. В числе выпускников — студенты не только технических, но и многих других вузов Дальнего Востока и России, в том числе МГУ, Санкт-Петербургского университета, будущие историки, лингвисты, военные.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечают День знаний. В школах страны проходят торжественные линейки.