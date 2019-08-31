1 Сентября
 
8:11

В школах Тюмени не стали переносить линейки ко Дню знаний

1 сентября выпало на выходной день и поэтому во многих школах торжественные линейки перенесли на 2 сентября. Но не в Тюмени. Там решили не нарушать традицию и ждут учащихся и их родителей на День знаний.

«Приглашаем Вас на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. Праздник состоится 1 сентября», — говорится на сайте гимназии №1.