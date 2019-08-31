Россия 1 сентября отмечает День знаний. Это государственный праздник, означающий начало учебного года.

Официальный статус государственного праздника День знаний получил в СССР указом Президиума Верховного совета СССР № 373−11 от 15 июня 1984 года. При этом единое начало учебного года в школах страны было установлено намного раньше — постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1935 года. После распада Советского Союза несколько стран, в том числе и Россия, сохранили у первого дня осени статус государственного праздника.

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому начало учебного года в школах, лицеях, колледжах и вузах начинается с понедельника, 2 сентября.

В Москве перед Днём знаний открылся масштабный международный форум «Город образования» на ВДНХ. В нём участвуют более ста компаний и свыше тысячи экспертов со всего мира.