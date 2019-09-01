Лондон, , 15:37 — REGNUM Студия Chucklefish ответила на обвинения в обмане при использовании труда добровольцев, создававших контент для видеоигры Starbound. Об этом 1 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Компания опубликовала заявление, в котором обратила внимание, что добровольные участники проекта, труд которых не оплачивался, «не обязаны были создавать контент», «придерживаться установленных сроков» и вообще тратить на создание игры свое время.

Представители компании написали, что они «опечалены» новостями о появлении подобных обвинений и добавили, что каждый заключивший с компанией контракт получил соответствующее ему вознаграждение. Они также заявили, что двери офиса Chucklefish всегда открыты для всех, кто хочет обсудить со студией свои проблемы.

Напомним, Chucklefish стала известной благодаря таким своим инди-играм как Starbound и Terraria. Starbound, вышедшая из раннего доступа в июле 2016 года, в итоге разошлась тиражом более 2,5 млн копий.

https://twitter.com/demanrisu/status/1166549893223198720

28 августа 2019 года пользователь Twitter Дэймон Рис опубликовал несколько заявлений, в которых сообщил, что компания воспользовалась его «наивностью» новичка в отрасли (Рис присоединился к проекту, когда ему было 16 лет).

В итоге он, являясь автором «огромного объема контента» игры, не получил ничего, а доход руководства компании-разработчика при этом составил несколько миллионов долларов. Рис добавил, что добровольных участников проекта «соблазнили обещанием возможной работы в Chucklefish в будущем».

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К его обвинениям присоединились художники Ро Уотсон и Кристин Кроссли, а также композитор Кларк Пауэлл, который заявил, что он написал «практически всю музыку к игре» и уже после этого узнал, что делал неоплачиваемую работу.

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