Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Портал Kotaku опубликовал два видео, которые представляют собой нарезки из фильмов «Назад в будущее» и «Терминатор» со звуками из игры Half-Life. Ролики были выложены 1 сентября на сайте издания.

Их созданием занимался пользователь YouTube под ником TheMostUpset. В своей работе он использовал библиотеку звуковых эффектов игры 1998 года. К сожалению, в Half-Life не было лающих собак, поэтому ему пришлось взять звуки, которые издавал Хаундай (один из игровых монстров).

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Напомним, премьера фильма «Терминатор» состоялась в марте 1985 года, «Терминатор» вышел на большие экраны в декабре. Первая часть Half-Life, релиз которой состоялся 19 ноября 1998 года, считается одной из культовых видеоигр.

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