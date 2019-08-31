Варшава, , 09:55 — REGNUMСтудия CD Projekt Red перейдет в своей работе на «модель двойной франшизы». Об этом 31 августа сообщил портал Engadget.

CD Projekt Capital Group объявила об изменениях в своем последнем двухгодовом отчете о деятельности. По мнению автора статьи, этот шаг фактически означает, что студия вскоре приступит к созданию продолжений видеоигр The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077.

Он также считает: причиной принятия подобного решения является то, что финансовые реалии заставляют студию избавляться от зависимости от одного мощного релиза в течение нескольких лет. То есть, фанатам Cyberpunk 2077 не придется долго ждать выхода сиквела.

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Напомним, «Ведьмак 3: Дикая Охота» является самой финансово-успешной игрой CD Projekt Red. Двухлетний отчет компании говорит о том, что игра позволила сохранить доходы компании на должном уровне несмотря на слабые продажи игры «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» (Thronebreaker: The Witcher Tales).

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