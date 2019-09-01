Псков, , 12:33 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя всех жителей региона с Днём знаний, отметил, что власти сделают «всё возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого её участника». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона подчеркнул, что День знаний — «уникальный российский праздник, знаменующий начало нового учебного года и готовность к открытиям».

Константин Горбатов. Вид Пскова. 1915 г

По словам Ведерникова, 1 сентября в Псковской области идут в школы более 66 тыс. ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тыс. человек, в вузы — 6,5 тыс. студентов.

«П риятно отметить, что по сравнению с прошлым годом заметно, почти на 700 человек, выросло число главных героев сегодняшнего дня — первоклассников. Первый раз в первый класс отправляется 7,9 тыс. наших детей ». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области риятно отметить, что по сравнению с прошлым годом заметно, почти на 700 человек, выросло число главных героев сегодняшнего дня — первоклассников. Первый раз в первый класс отправляется 7,9 тыс. наших детей

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Губернатор Псковской области подчеркнул, что в регионе строятся новые школы, открываются детские технопарки, запускаются дополнительные программы поддержки наших учителей.

«Впереди ещё много работы, но я рассчитываю, что положительные изменения затронут каждого жителя нашей области. Пусть новый учебный год будет счастливым, плодотворным, полным творчества и побед», — говорится в поздравлении губернатора Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2019 года в городе Дно Псковской области дети пойдут в новую школу. Школьное здание на 500 мест построено на месте аварийного, которое было снесено. Новая школа — одно из самых современных учебных заведений в регионе, оснащённая классами робототехники и 3d-моделирования. Это третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области.

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