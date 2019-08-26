Дно, Псковская область, , 16:35 — REGNUM

В городе Дно Псковской области 2 сентября 2019 года откроет свои двери новая школа на 500 учеников — это третья школа, построенная за последние несколько лет в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете по образованию, школа введена в эксплуатацию и готова принять учащихся.

«В настоящее время все работы по отделке помещений, сборке мебели полностью завершены. Во многом это образовательное учреждение для региона уникально — по подходу к организации учебного процесса, по уровню размещенного оборудования», — отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Установлено новое оборудования для специализированных учебных кабинетов (химии, физики, биологии, музыки, технологии). Здесь также будут открыты классы робототехники и 3D-моделирования — первые в школах города Дно.

Всего к новому учебному году в Псковской области допущено 361 учебное заведение.