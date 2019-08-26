Псков, , 20:54 — REGNUM

В новом учебном году за парты школ Псковской области сядут более 7,5 тыс. первоклассников. Как сообщил на совещании сегодня, 26 августа, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, это на 300 больше, чем в 2018 году.

«Также радует и рост числа учащихся средних специальных учреждений в регионе. В этом году конкурс составил 4−5 человек на место», — отметил Седунов.

Всего в Псковской области в школы пойдут около 68 тыс. детей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, все областные образовательные организации по итогам приёмки к новому учебному году получили допуск к ведению деятельности.

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