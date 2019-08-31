Вашингтон, , 07:31 — REGNUMДжен Сент-Джон, озвучивший известного персонажа видеоигр Дюка Нюкема (Duke Nukem), сообщил, что он стал священником. Об этом актер написал 30 августа на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/JSJisDuke/status/1167159339297071104

Сент-Джон добавил, что его первая свадебная церемония пройдет сегодня, 31 августа 2019 года. «Так что — да, теперь вы можете быть обвенчанными Дюком Нюкемом», —написал он в публикации.

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Напомним, Duke Nukem буквально с английского переводится как «Ядерный Герцог». Игры про этого персонажа отличаются присутствием шуток и элементов черного юмора. Самая первая 2D — игра про «Дюка» вышла в 1991 году.

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