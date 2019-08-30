Ирвайн, США, , 11:46 — REGNUMСтример (геймер, который специализируется на видеоигровых трансляциях) с ником Jokerd стал первым игроком в мире, достигнувшим 50-го уровня в WoW Classic. Об этом он рассказал на своём Twitch-канале 29 августа.

Jokerd не думает останавливаться на достигнутом — сейчас его персонаж уже на 54-м уровне. Таким образом, стример планирует стать первым игроком, достигнувшим максимального (60-го) уровня в классической версии WoW.

Напомним, релиз WoW Classic состоялся 27 августа 2019 года. На стриминговой платформе Twitch за ним наблюдали более двух миллионов человек.

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