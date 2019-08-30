Москва, , 14:48 — REGNUMМодель в хиджабе теперь рекламирует российскую сеть магазинов по продаже одежды. Первым российским ретейлером, который привлёк в рекламную компанию модель в традиционном мусульманском женском головном уборе стала «Глория Джинс».

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Однако такой шаг со стороны компании пользователи сети восприняли неоднозначно. В комментариях, оставленных под размещённой в официальном аккаунте торговой компании в Instagram фотографии модели в хиджабе, прозвучало много негативных откликов на подобного рода рекламу.

«Спасибо, что дали понять, что в вашей сети покупать вещи не надо», — написал один из пользователей.

https://www.instagram.com/p/B1tCxdWnrIt/

«После такого даже близко к вашей марке не подойду», — добавил другой.

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При этом нашлись и интерент-пользователи, которые поддержали инициативу компании.

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — пояснил основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников, слова которого приводит РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов. Такое решение было принято по требованию прокуратуры Октябрьского района «с целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих школ».

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