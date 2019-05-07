В 20 школах Пензы ввели запрет на хиджабы

Пенза, , 02:43 — REGNUM Ношение хиджабов запретили в 20 школах Пензы, сообщает PenzaNews.

По словам Светланы Артамоновой, старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ, решение принято по требованию прокуратуры Октябрьского района «с целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих школ».

Запрет введён на ношение хиджабов, а также специальных головных уборов, одежды с особыми атрибутами или символикой. Артамонова отметила, что 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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