Ирвайн, США, , 12:01 — REGNUM

Релиз многопользовательской онлайн-игры WoW Classic собрал на Twitch более миллиона зрителей. Об этом 26 августа рассказало игровое издание Kotaku.

При этом за Fortnite (постоянным лидером по количеству уникальных зрителей) в это же время следили менее 200 тыс. человек. Эксперты отмечают, что даже самые крупные киберспортивные соревнования редко привлекают на Twitch столько зрителей.

Ранее разработчики из Blizzard Entertainment выпустили ролик под названием «Тост!», посвящённый релизу WoW Classic. В нём игроки World of Warcraft вспоминали о своих приключениях в игре и пели о весело проведённом времени.

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