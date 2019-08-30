Токио, , 05:36 — REGNUMБольница в городе Омати (префектура Сага, Япония) оказалась отрезана наводнением, передаёт 30 августа японское общественное телевидение.

В больнице находятся около двухсот человек. Вода в районе, где находится лечебное учреждение, поднялась из-за ливней на 80 см.

Сейчас идёт откачка воды из этого района, чтобы жители могли добраться до больницы. Работы осложнены аварийным разливом масла на металлургическом заводе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Японии затопило также префектуры Фукуока и Нагасаки. В результате наводнения уже погибли три человека.

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