Токио, , 03:33 — REGNUM

Водитель автомобиля погиб в префектуре Сага (Япония) из-за ливня, сообщает 28 августа NHK.

Уточняется, что мужчину смыло в реку вместе с машиной.

Ливень продолжается в Саге, а также в префектурах Фукуока и Нагасаки с раннего утра 28 августа. На этих территориях власти объявили наивысший уровень угрозы.

В час выпадает, по оценкам метеорологов, до ста миллиметров осадков, а местами — и больше. Резко вырос уровень воды в водоёмах.

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