Магас, , 16:23 — REGNUM

Глава столицы Ингушетии — Магаса Беслан Цечоев обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку лицам, которые разрабатывают и распространяют в сети интернет видеоигру «Reign of Caucasus» («Царствование над Кавказом»). По его мнению, эта игра основана на разжигании межнациональной розни и оскорбляет и нарушает права людей, в том числе и лично Цечоева «как гражданина и ингуша по национальности».

«Никому не дано право расшатывать правовые устои и внедрять в сознание людей через игру образ «плохишей» в лице моих соплеменников», — написал Цечоев на своей странице в Instagram.

По его словам, правовая оценка создателям таких игр должна даваться правоохранительными органами. По мнению градоначальника, «любые попытки раскачивания ситуации <… > являются деструктивом», а «пресечение подобных идеологических диверсий — одно из главных условий защиты общегосударственных интересов нашей многонациональной страны».

Читайте также: В Ингушетии ищут создателя интернет-игры об ингушско-осетинском конфликте

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии разыскивают разработчика видеоигры, в котором применен сюжет, основанной на событиях 1992 года в Ингушетии и Северной Осетии, в результате которых погибли сотни представителей ингушского и осетинского народа.