Москва, 28 августа 2019, 07:30 — REGNUM
Ко Дню знаний парки Москвы подготовили праздничные программы. В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: Роспотребнадзор проверил готовность школ к 1 сентября
В этот день в городских парках детей и взрослых ждут познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы.
Посетители парков смогут зарядиться позитивными эмоциями и узнать много нового и интересного. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые нужно зарегистрироваться.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей.
Подробнее: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров