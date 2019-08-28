Москва, , 07:30 — REGNUM

Ко Дню знаний парки Москвы подготовили праздничные программы. В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщается на портале мэра столицы.

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В этот день в городских парках детей и взрослых ждут познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы.

Посетители парков смогут зарядиться позитивными эмоциями и узнать много нового и интересного. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые нужно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей.

Подробнее: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров