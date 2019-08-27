Москва, , 07:55 — REGNUM

В ходе проверки готовности российских школ к новому учебному году выявлено более 27 тыс. нарушений санитарного законодательства. Сумма штрафов составила около 200 млн рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По результатам проверки выдано около 12 тыс. предписаний о необходимости провести ремонты школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель и др.

В Роспотребнадзоре отметили, что все предписания исполняются в установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей.

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