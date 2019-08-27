Москва, , 08:36 — REGNUM

Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.

Засада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что сервис позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок, а извещения начнут приходить автомобилистам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

Жалобу можно будет подать в электронном виде в течение 10 дней с момента получения такого извещения. Прототип сервиса будет представлен на обсуждение сегодня, 27 августа. В следующем году планируется запустить его в тестовом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации.

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