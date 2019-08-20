Москва, , 00:00 — REGNUM

Законопроект, существенно дисциплинирующий ГИБДД в наказании водителей, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД), внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM20 августа.

Авторы предлагают регламентировать время оповещения нарушителей об их штрафах.

Согласно предлагаемым поправкам, информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете оштрафованного.

Если же данные о штрафе не будут представлены в личном кабинете в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения, то водитель освобождается от ответственности, предлагают авторы.

Поводом ко внесению поправок в КоАП послужили факты о получении штрафов за правонарушения, совершенные достаточно давно: полгода, год или даже три года назад, отмечают парламентарии.