Кемерово, , 06:46 — REGNUM

В Кемеровской области с начала актвиного сезона с жалобами на присасывание клещей в больницы обратились 28 992 человека, из которых 5 986 — это дети и подростки до 17 лет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю в больницы обратились 191 человек, из них 44 ребёнка.

С начала эпидемического сезона в Кузбассе зарегистрированы 81случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 198 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 августа, в Кузбассе было 73 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 184 случая иксодового клещевого боррелиоза.

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