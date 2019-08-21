Улан-Удэ, , 07:01 — REGNUM

К 19 августа с начала сезона активности клещей за медицинской помощью по поводу укусов обратилось 3350 человек, в том числе 1065 детей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии, это на 22% ниже показателей аналогичного периода 2018 года.

«Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях г. Улан-Удэ. Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках», — отметили в управлении.

Специалисты добавили, что заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетние показатели.

При этом исследования заражённости клещей показали 6,7% положительных проб на клещевой вирусный энцефалит, 24% положительных проб иксодовых клещевых боррелиозов, 9,2% переносчиков возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека.

Добавим при этом, что на Алтае активность клещей, наоборот, растёт. Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет количество заболевших клещевым тифом в Республике Алтай увеличилось в полтора раза.

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